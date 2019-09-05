Душанбе, 5 сентября, 2019, 22:55 — ИА Регнум. В связи с празднованием в Таджикистане 28-й годовщины независимости страны с 7 по 13 сентября сотрудников правоохранительных органов и силовых структур переводят на усиленный режим несения службы.

Mvd.tj

Также, по словам источника «Азия-Плюс» в силовом блоке правительства Таджикистана по всей территории страны, включая внешние границы, будут усилены меры безопасности. При этом сотрудники правоохранительных органов занятые в патрулировании общественных мест будут «подкреплены дополнительной силой и техникой».

Отметим, что 9 сентября на Рогунской ГЭС будет запущен второй агрегат станции, а в Душанбе пройдет театрализованное представление в честь дня независимости Таджикистана. Вечером 11 сентября в амфитеатре города Куляб состоится праздничный концерт по случаю праздника. Проведение праздничных мероприятий запланировано во всех городах и районах страны с 7 по 9 сентября.