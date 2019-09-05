Луганск, 5 сентября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Украинские силовики вечером 5 сентября подвергли обстрелу из миномётов и гранатомётов населённые пункты Лозовое и Золотое-5 в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По его словам, около 18:10 военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ по населённому пункту Золотое-5 было выпущено три 82-миллиметровых мины. Также при обстрелах применялись ручной противотанковый гранатомёт и стрелковое оружие.

В 20:05 военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреляли район Лозового из станкового противотанкового гранатомёта, сообщил Осадчий.

Он добавил, что информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

«Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации врага», — подчеркнул Осадчий, призвав международные организации «оказать давление на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия».