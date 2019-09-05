Душанбе, 5 сентября, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Раздел по туризму, размещенный в июне 2019 года в ежемесячном отчете статистического агентства Таджикистана «Социально-экономическое положение РТ» удалён. В чём причина — пока неизвестно. Ранее некоторые таджикистанские СМИ выражали сомнение в отношении приводимых статагентством цифр о количестве посещающих страну туристов.

Em and Ernie

Отметим, что в конце апреля 2019 года глава Комитета по развитию туризма Нумон Абдугаффорзода объявил, что за период январь — март 2019 года в Таджикистан въехало 215 тысяч иностранных туристов. Далее в середине лета 2019 года количество туристов возросло и составило 604,2 тысячи иностранных граждан.

При этом в туристических целях Таджикистан посетило лишь 23,7 тысячи человек, что составляет всего 3,9% из вышеуказанных 604,2 тысячи, большая же часть иностранных граждан прибыла в страну с личными целями — 524,8 тысячи человек, или 86,9% от общего числа.

Однако позже глава комитета по развитию туризма объяснил журналистам в устной форме, что по международным понятиям туристом можно считать всех посетителей другой страны или другой местности своей родины, отличной от места постоянного жительства, прибывших на срок не менее 24 часов с любой целью, кроме трудоустройства. Таким образом, общая численность туристов составила 604 тысячи человек, а не 23,7 тысячи.

Напомним, что 2018, 2019, 2020 годы объявлены указом президента Таджикистана «Годами развития села, туризма и народных ремёсел». В связи с этим правительство страны предоставило туристическому сектору многочисленные льготы. При этом в апреле 2019 года нижней палатой парламента Таджикистана были приняты поправки в закон «Об иных обязательных платежах в бюджет», предусматривающие введение туристической пошлины.

Читайте ранее: В Таджикистане побывало в десятки раз меньше туристов, чем насчитали власти