Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2019, 22:35 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала текущего года обнаружено и обезврежено 315 снарядов времён Великой Отечественной войны. Эти данные 5 сентября представил директор регионального департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Панов.

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Наиболее часто опасные находки обнаруживают поисковые отряды, которые проводят полевые выходы традиционно в летние месяцы. Большая часть боеприпасов была найдена в Матвеево-Курганском, Аксайском, Неклиновском и Белокалитвинском районах.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета трогать его категорически запрещается. Необходимо обозначить место находки и вызвать спасателей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году на Дону былообезврежено более 2 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны.