Донецк, 5 сентября, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли из миномётов жилые дома на окраине населённого пункта Ясиноватая, сообщил 5 сентября журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации военных Донецкой Народной Республики, по домам в Ясиноватой украинскими карателями было выпущено 28 82-мм мин. Кроме того, обстрел вёлся из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Обстрел жилых кварталов происходил с 18:05 до 20:15 мск.

Напомним, в Ясиноватой проживает порядка 40 тыс. человек. Населённый пункт расположен недалеко от линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. В результате попыток Киева военной силой подавить восстание против нацистского госпереворота погибло не менее 13 тыс. человек.