Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2019, 22:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в ближайшие три дня сохранится чрезвычайная пожароопасность самого высокого класса. Об этом горожан предупредили в управлении по делам ГО и ЧС 5 сентября.

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В период с 6 по 8 сентября высока вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возгораний на объектах экономики, расположенных в пожароопасной зоне.

В этот период строго запрещается проводить пожароопасный работы, за исключением аварийных, разводить костры, выжигать сухую траву. В управлении призвали соблюдать правила пожарной безопасности и напомнили о системе штрафов за нарушение тех или иных пунктов.