Хартум, 5 сентября, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук представил министров нового правительства страны, в котором впервые в истории страны МИД возглавит женщина.

Nina R Праздник в Судане

Состав нового правительства Судана был представлен на пресс-конференции в Хартуме, которую транслировали спутниковые телеканалы.

В состав утверждённого Суверенным советом Судана переходного правительства страны входят 19 министров и шесть государственных министров.

Главной неожиданностью для всего арабского мира стало назначение женщины главой МИД. Асма Абдалла возглавит внешнеполитическое ведомство Судана.

Отмечается, что глав военного ведомства и МВД согласовывали с суданскими военными. Генерал-лейтенант Джамал Амру стал министром обороны Судана, а МВД возглавил генерал-лейтенант Тарифи Идрис.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Судана Абдалла Хамдук принял присягу 21 августа. Он был выдвинут силами оппозиции после соглашения гражданских сил и военных о формировании институтов государственной власти на переходный период.