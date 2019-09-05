Мелборна, США, 5 сентября, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Полиция обнаружила на побережье американского штата Флорида более десяти пакетов с кокаином, которые оказались выброшены из воды сильными волнами от урагана «Дориан», передаёт 5 сентября телеканал NBC.

Nasa.gov Ураган Дориан

По данным полицейского управления города Мелборн, о подозрительных пакетах прохожие сообщили сотруднику полиции, который совершал пеший обход участка на берегу под названием «Райский пляж». Как было установлено, внутри каждого из пакетов находилось порядка килограмма наркотического вещества.

Сообщается, что чуть позднее в 30 километрах от места первой находки, в районе «Какао-пляж» полицией было обнаружено ещё пятнадцать аналогичных свёртков. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Как передавало ИА REGNUM, ураган «Дориан», жертвами которого на Багамских островах стали 20 человек, приблизился к Восточному побережью США. На данный момент ураган ослабел с пятой до второй категории. В связи с приближением стихии в нескольких американских штатах был объявлен режим ЧС.