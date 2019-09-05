Екатеринбург, 5 сентября, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Глава комитета по благоустройству Екатеринбурга Тамара Благодаткова может уйти после отставки в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Об этом сообщает Ura.ru.

Зинаида Серебрякова. Осенний парк

По информации источника, после отставки Благодаткова может не уйти на пенсию, а продолжить работать в парке Маяковского. Есть и другие варианты трудоустройства чиновницы.

Сама руководительница, тем не менее, опровергла, что её зовут устроиться в парк или в другую структуру. «Никаких других постов мне не предлагали», — заверила она журналистов.

Напомним, ранее Татьяна Благодаткова заявила, что планирует уйти на пенсию. В отставку чиновница уходит по своей инициативе.