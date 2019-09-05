Лондон, 5 сентября, 2019, 21:45 — ИА Регнум. США поддерживают решение Британии о выходе из ЕС и после завершения Брексита заключат с Лондоном торговое соглашение, сообщает 5 сентября пресс-служба Белого дома по итогам встречи вице-президента США Майка Пенса с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Number 10 Майк Пенс и Борис Джонсон

Белый дом подчёркивает, что визит Пенса является подтверждением поддержки Вашингтоном выхода Британии из Евросоюза.

Напомним, 4 сентября палата общин британского парламента приняла законопроект об отсрочке выхода Британии из ЕС до 31 января 2020 года, если соглашение с Евросоюзом об условиях Брексита не будет достигнуто.

При этом чиновники Еврокомиссии обещали перенести процедуру Брексита, если Лондон проявит такое желание.