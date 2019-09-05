Посёлок городского типа Палех, Ивановская область, 5 сентября, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Десять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика вечером 5 сентября в Ивановской области, сообщили в региональном управлении МВД России.

37.mchs.gov.ru На месте ДТП

Авария произошла на автотрассе Иваново — Ковров — Нижний Новгород в районе населённого пункта Палех. По предварительным данным, автомобиль МАЗ, выехав на полосу встречного движения, не успел завершить обгон и допустил столкновение с автобусом.

В салоне автобуса, который следовал из Иваново в Пучеж, находились 22 пассажира. Десять из них, в том числе один ребёнок, получили различные травмы.

На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.