Первоуральск, Свердловская область, 5 сентября, 2019, 22:08 — ИА Регнум. В посёлке Прогресс (Свердловская область) загорелись два жилых дома и надворные постройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

66.mchs.gov.ru Пожар в посёлке Прогресс

По предварительным сведениям, уже есть один пострадавший. Площадь возгорания оценивают в 600 кв. м. Здания находятся в посёлке Прогресс на улице Лесной. Пожару присвоили повышенный второй номер сложности.

Огонь тушат 29 пожарных и девять единиц пожарной техники.

Напомним, в марте 2019 года в Первоуральске удалось ликвидировать крупный пожар. Его площадь составила 1800 кв. м.