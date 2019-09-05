Детей голодающих в Сургуте ипотечников разместят в социальных учреждениях
Сургут, Югра, 5 сентября, 2019, 21:13 — ИА Регнум. В Югре решается вопрос о размещении детей голодающих молодых ипотечников в социальных учреждениях. Об этом сообщает «Интерфакс».
В мэрии сообщили агентству, что в голодовке молодых ипотечников участвуют пять женщин. 5 сентября их посетил исполняющий обязанности главы города Алексей Жердев. По его распоряжению протестующим оказывается необходимая медицинская, социальная и юридическая помощь.
Отмечается, что юристы окажут участницам голодовки помощь в оформлении их требований к властям Югры.
Напомним, бессрочная голодовка участников региональной программы «Молодая семья» началась в Сургуте утром 5 сентября 2019 года. Протестующие требуют, чтобы их оставило в покое «Ипотечное агентство Югры», требующее обратно выданные ранее компенсации за купленное в кредит жильё. Более подробно с требованиями можно ознакомиться в группе «Сургут для детей» «ВКонтакте».
Из-за возросшего интереса к голодовке паблик «ВКонтакте» периодически сложно открыть, мол, «подозрительная активность». К сведению, трансляция голодовки идёт в прямом эфире на странице организации «Сургут для детей» в Ютуб.