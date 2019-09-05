Затулин: приднестровцы должны быть свободны в своём выборе
Тирасполь, 5 сентября, 2019, 20:56 — ИА Регнум. В России интересуются судьбой соотечественников, проживающих в Приднестровье, и государства в целом. Об этом на встрече с президентом ПМР Вадимом Красносельским заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, специальный представитель Госдумы по евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Спецпредставитель Госдумы РФ возглавляет делегацию российских космонавтов, учёных и предпринимателей, которые прибыли в ПМР познакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом республики. Гости примут участие в церемонии открытия музея напитков для космонавтов в ЗАО «Букет Молдавии». Также запланировано посещение промышленных предприятий и культурно-исторических объектов Приднестровья.