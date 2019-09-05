Вашингтон, 5 сентября, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о перераспределении бюджетных средств на строительство стены вдоль границы с Мексикой, в том числе из программы по сдерживанию России. Об этом 5 сентября сообщил лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Согласно его заявлению, на текущей неделе Белым домом было принято решение направить на строительство заграждений вдоль южной границы $3,6 млрд. Эти средства будут перенаправлены со 127 различных проектов, половина из которых касается военного строительства на территории США, а остальные представляют собой схожие проекты за рубежом.

В том числе, по данным сенатора, $771 млн будет получен за счёт урезания программы «Европейская инициатива сдерживания», целью которой является «реагирование на российскую агрессию в Европе».

Напомним, Дональд Трамп в феврале 2019 года объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны после того, как Конгресс отказался согласовать выделение необходимых средств на строительство стены. Особый режим даёт Белому дому полномочия перераспределять денежные средства на эти цели из других источников.