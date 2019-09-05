Амстердам, 5 сентября, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Глава Национальной полиции в Нидерландах Эрик Акербоом (Erik Akerboom) призвал правительство страны разрешить полиции использовать электрошоковое оружие. По словам Акербоома, сам он уже принял ряд мер для обуздания насилия против сотрудников правоохранительных органов. Так, полицейские стали носить портативные видеорегистраторы и чаще пользуются полицейскими дубинками. Однако, по мнению Акербоома, этих мер уже недостаточно, и потому политикам следует отказаться от своей нерешительности в этом вопросе.

Matthew Kenwrick Амстердам

Из опубликованных на днях данных полиции в первой половине этого года уже произошло 5000 происшествий, жертвами которых стали полицейские. При этом речь идёт о разного рода действиях: от оплёвывания и оскорблений до нападений и избиений. Среди самых последних происшествий — недавнее избиение полицейского до потери сознания в Роттердаме, когда тот пытался остановить шумный свадебный кортеж. Обнародованные в прошлом году цифры тоже показывали рост агрессивных действий против полицейских: от 9598 в 2017 до 10 593 в 2018.

В 2017 и 2018 полиция Нидерландов проводила испытания электрошокера и пришла к выводу, что он является полезным инструментом в сдерживании проявлений агрессии против полицейских. В ноябре 2018 полиция рекомендовала министру юстиции разрешить использование электрошокеров. В настоящий момент вопрос ещё обсуждается и решение не принято.