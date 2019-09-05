Екатеринбург, 5 сентября, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Ксения Собчак является частью властной элиты и, по сути, выполняет задачи, поставленные перед ней элитой. Такого мнения придерживается доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров, о чём он и заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«Смысл этих задач заключается в раскалывании оппозиции, в размывании ее идеологического единства и, в конечном счете, дезинтеграции оппозиции. Для решения этой задачи ей и предоставлена возможность вести себя достаточно гибко. Строго говоря, Собчак — это представитель власти в оппозиционном движении», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Собчак отметилась ещё одним скандальным заявлением. В интервью украинской радиостанции «Новое время» отвечая на вопрос ведущего о том, чей Крым, она заявила, что полуостров нужно, по её мнению, вернуть Украине.

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