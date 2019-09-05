Ташкент, 5 сентября, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по приоритетным задачам обеспечения населения чистой питьевой водой, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Отмечено, что за два года на улучшение систем питьевого водоснабжения и канализации было выделено 2,4 триллиона сумов (один доллар — 940 сумов), что вдвое больше, чем было выделено за предыдущие десять лет», говорится в сообщении.

Несмотря на это, отмечалось на совещании, уровень централизованного питьевого водоснабжения составляет 68 процентов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 33-миллионном Узбекистане только 13,5 миллиона граждан страны подключены к центральному внутридомовому водоснабжению, при этом 7 миллионов (22% населения) обслуживаются уличными колонками, 8 миллионов (25%) вынуждены пользоваться альтернативными источниками водоснабжения, включая родники, реки, колодцы и другое, 3,3 миллиона (10,3%) зависят от привозной воды, доставляемой специальной техникой.

Особенно тяжелая ситуация в вопросе охвата населения централизованным водоснабжением наблюдается в Каракалпакии, (не охвачен 51% населения), Наманганской (46%), Бухарской (51%), и Кашкадарьинской областях (53%)», отметил собеседник агентства.

Также сообщалось, что В Узбекистане присутствует большой износ коммунального оборудования и инженерных коммуникаций водоснабжения, в ремонте нуждаются 2 888, или 40% объектов водоснабжения.

Из этого количества в ремонте нуждаются 4 512 километров, или 32% водоводов, 19 753 километров (36%) водопроводных сетей, 567 километров (31%) канализационных коллекторов и 1 368 километров (25%) канализационных сетей.