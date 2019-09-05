Казань, 5 сентября, 2019, 20:30 — ИА Регнум. По итогам января-июля 2019 года в Татарии смертность от алкогольных отравлений выросла в 12 раз в годовом выражении. Об этом говорится в исследовании Центра разработки национальной алкогольной политики.

Skitterphoto Алкоголь

В 2019 году от случайных отравлений алкоголем скончались 28 человек, при этом показатель прошлого года составлял 3 человека.

Показатель Татарии значительно превышает средний рост смертности от алкогольных отравлений в России, который составил 17,2%.

Всего в России за указанный период число смертей от алкогольного отравления составило 4298 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России активно обсуждается перспектива введения запрета на продажу алкоголя гражданам, не достигшим возраста 21 года.

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