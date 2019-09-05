Бердская чиновница ушла из мэрии ради детского сада
Бердск, Новосибирская область, 5 сентября, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Начальник отдела по делам молодёжи Бердска Татьяна Лильбок уволилась из мэрии города и перешла на работу в детский сад.
Как пишет «Курьер.Среда. Бердск», к обязанностям заведующей детским садом №24 «Пчелка» она приступила с сегодняшнего дня, 5 сентября. Сама теперь уже бывшая чиновница расценивает смену работы как новую ступень в жизни.
«Считаю, что для молодежной политики Бердска я сделала достаточно. Надо двигаться дальше», — сказала Лильбок.
На должность заведующей детсадом Татьяна Лильбок выдержала конкурс — на это место претендовали десять человек.
Начальником ОДМ Бедска стала Евгения Шмидт, которая ранее была начальником отдела в центре гражданско-патриотического воспитания.