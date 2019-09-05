Бердск, Новосибирская область, 5 сентября, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Начальник отдела по делам молодёжи Бердска Татьяна Лильбок уволилась из мэрии города и перешла на работу в детский сад.

Генри Жуль Жан. Детский сад

Как пишет «Курьер.Среда. Бердск», к обязанностям заведующей детским садом №24 «Пчелка» она приступила с сегодняшнего дня, 5 сентября. Сама теперь уже бывшая чиновница расценивает смену работы как новую ступень в жизни.

«Считаю, что для молодежной политики Бердска я сделала достаточно. Надо двигаться дальше», — сказала Лильбок.

На должность заведующей детсадом Татьяна Лильбок выдержала конкурс — на это место претендовали десять человек.

Начальником ОДМ Бедска стала Евгения Шмидт, которая ранее была начальником отдела в центре гражданско-патриотического воспитания.