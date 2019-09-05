Курган, 5 сентября, 2019, 20:07 — ИА Регнум. В пяти муниципальных образованиях Курганской области выборы в сельские думы состоятся 13 октября 2019 года. В четырёх из них выборы перенесены из-за отсутствия кандидатов. Об этом сообщается на сайте избиркома Зауралья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидат

В Шумихинском районе в октябре состоятся выборы в Трусиловскую сельскую думу, в Щучанском — в Белоярскую, Медведковскую и Петровскую сельские думы, в Альменевском районе перенесены выборы депутатов Юлмановской сельской думы, в Лебяжьевском районе — Речновской сельской думы, в Притобольном районе — выборы депутатов Нагорской сельской думы.

Напомним, в Курганской области 8 сентября состоится 322 избирательные кампании. В том числе выборы губернатора региона, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, пяти глав поселений.