Новосибирск, 5 сентября, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения сотрудника Росгвардии на мужчину. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, дело возбуждено после уголовно-процессуальной проверки по статье «Превышение должностных полномочий» (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Sledcom.ru Следственный комитет России

Установлено, что вечером 30 августа сотрудник войск национальной гвардии, находясь при исполнении служебных обязанностей в Октябрьском районе Новосибирска, увидел проходящего по дороге мужчину. Сотрудник Росгвардии остановил прохожего, не представившись и не объяснив причин своих действий. Мужчина пошёл дальше, «при этом не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения». После чего сотрудник войск национальной гвардии ударил его по лицу, схватил за шею и повалил на землю.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как в новосибирских СМИ появилась информации о том, что сотрудник Росгвардии ударил мужчину, региональное следственное управление СКР РФ назначило проверку.