Москва, 5 сентября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing 777 получил повреждение телетрапом в московском международном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе воздушной гавани.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Шереметьево

Как уточняется, инцидент произошёл сегодня в 14:45. «После завершения высадки по телетрапу пассажиров рейса Пекин — Москва дверь воздушного судна получила повреждение», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Повреждённый лайнер временно отстранён от полётов. Аэропорт «Шереметьево» продолжает работать в штатном режиме.