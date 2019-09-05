Белово, Кемеровская область, 5 сентября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Новым главой кузбасского города Белово вновь стал Алексей Курносов. Градоначальника депутаты Совета Беловского городского округа выбирали сегодня, 5 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Belovo42.ru Алексей Курносов

На должность претендовали два кандидата — действующий глава Алексей Курносови заместитель начальника управления образования Александр Клочков.

Из присутствующих на сессии 24 депутатов 23 проголосовали за Курносова.

Он будет руководить городом ближайшие пять лет.