Вашингтон, 5 сентября, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Ураган «Дориан», ослабевший до второй категории, подошел к восточному побережью США у берегов штата Южная Каролина, сообщает 5 сентября Национальный центр США по ураганам (National Hurican Center).

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«Эпицентр урагана «Дориан» находится у восточного берега Южной Каролины», — сообщают специалисты центра, добавляя, что скорость движения урагана составляет 13 км/час.

В Центре полагают, что можно ожидать постепенного ослабления «Дориана», но к моменту подхода к побережью Южной и Северной Каролины ураган останется достаточно сильным.

На данный момент максимальная скорость ветра в зоне урагана «Дориан» достигает 175 км/час.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа ураган «Дориан» усилился до редкой пятой категории, которая является высшей. Обрушившись на Багамские острова, ураган повредил и разрушил порядка 13 тыс. домов. Погибли 20 человек.