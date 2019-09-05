Москва, 5 сентября, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Почти 100% учащихся российских школ так или иначе подвергаются активному, пассивному или кибербуллингу — формам агрессивного поведения со стороны сверстников, заявил генеральный директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин на пресс-конференции в Москве.

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«Буллинг — это агрессивное поведение одного участника школьного процесса над другим. Также это может быть коллективной историей, когда начинают травить одного фактически неугодного человека. По нашим статистическим данным, все 100% учащихся школ подвергаются буллингу. Сюда входят люди, которых травят и на которых воздействуют, а также те, кто наблюдают за этим, в частности снимают происходящее на видео и выкладывают в интернет», — цитирует слова Дениса Заварзина РАПСИ.

По информации эксперта, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды осуществляет свою работу по ключевым угрозообразующим тематикам, в числе которых кибербуллинг, распространение криминальных сообществ, группы, призывающие к суициду, анархизм и другие.

«Мы взаимодействуем с НКО, кроме того, у нас подписаны соглашения с Роскомнадзором, Министерством образования, Министерством просвещения и Министерством внутренних дел. В своей работе мы видим основной задачей не только выявление негативных факторов и тенденций в этой сфере, но и проработку вопросов профилактики», — добавил Денис Заварзин.

По словам руководителя Департамента общественных связей и научно-методического сопровождения профилактической деятельности ЦИСМ Анастасии Ковалевой, буллинг никогда не проходит бесследно, в некоторых случаях последствия травмы могут проявиться не сразу.

«В любом случае эти травмы не забываются детьми. Агрессия всегда порождает агрессию, и агрессия человека, которого травили, может быть впоследствии направлена на себя (суицидальные мысли, например), а также вовне, когда ребенок бунтует, берет в руки оружие, и мы получаем акты скулшутинга — массового убийства учащихся, производимого школьником», — пояснила Анастасия Ковалева.

Клинический психолог Марина Гудзенко отметила, для защиты детей от буллинга родители должны выстраивать доверительные отношения со своим ребенком. По ее словам, это позволит вовремя заметить признаки того, что ребенок подвергается травле со стороны сверстников. Основными признаками буллинга являются: плохое самочувствие ребенка после проверки сообщений в соцсетях, исчезновение личных вещей и денег, нежелание общаться с близкими и одноклассниками, тревожный сон, страх перед новым учебным днем, частые болезни, снижение успеваемости, избегание школьных мероприятий, редкое использование гаджетов, снижение самооценки.

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) учрежден по поручению президента и распоряжению Правительства Российской Федерации в октябре 2018 года. Центр создан с целью выработки системы по защите молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации.

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