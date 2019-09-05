Новосибирск, 5 сентября, 2019, 19:21 — ИА Регнум. В единый день голосования в Новосибирской области пройдут 30 избирательных кампаний, в том числе выборы мэра региональной столицы. На контроле управления МЧС РФ находятся 439 объектов, задействованных в избирательной кампании. На сегодня, 5 сентября, специалисты государственного пожарного надзора проверили все избирательные участки. Как заявили ИА REGNUM в ведомстве, «помещения для голосования к проведению выборов в регионе готовы».

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области Специалисты МЧС России проверили избирательные участки на пожарную безопасность

Избирательные участки обследованы, отработаны практические тренировки по эвакуации людей на случай ЧС, проведено более 700 инструктажей с персоналом на избирательных участках и более 600 консультаций должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность.

«В единый день голосования 8 сентября будут усилены меры по обеспечению безопасности участников избирательного процесса. Дежурство личного состава МЧС России запланировано на каждом избирательном участке», — уточнили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Новосибирске будет работать информационный центр избиркома.