Чебоксары, 5 сентября, 2019, 19:12 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 5 сентября, отметили 90-летие со дня рождения космонавта № 3, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Празднование прошло в селе Шоршелы — на малой Родине летчика-космонавта. При этом в преддверии этой значимой даты не было широкого анонсирования и складывается ощущение, что праздник проходил на достойном уровне только в небольшом «звёздном» селе Шоршелы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru В селе Шоршелы

Официально отмечается, что почтить память героя-космонавта приехали в республику дочь Андрияна Николаева Елена Терешкова, Герой Советского Союза Александр Баландин, Герои России Олег Артемьев, Андрей Борисенко, Павел Виноградов, Николай Гаврилов.

В Шоршелах прошёл торжественный митинг, награждение победителей интернет-викторины «90 вопросов к 90-летию» и этапа квест-игры «Тропинкой Андрияна». Почётные гости посетили «палатки отрядов юных космонавтов Чувашской Республики, где были поставлены макеты«летающих аппаратов», изготовленные школьниками, пообщались с радиолюбителями», говорится в сообщении. В часовне, где похоронен Андриян Николаев, состоялось возложение цветов.

На этом перечень официальных юбилейных мероприятий исчерпывается.

Положение спасали сами космонавты. Со знаменательной датой жителей Чувашии с борта орбитальной Международной космической станции поздравили космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов, отметив, что «сегодня в России особый день».

«90 лет назад 5 сентября в селе Шоршелы родился будущий космонавт Андриян Николаев. Ваш выдающийся земляк стал гордостью всей страны и оповестил весь мир о трудолюбивом чувашском народе. В космонавтику имя Андрияна Григорьевича вписано золотыми буквами под номером три. Нелегко было первым космонавтам покорять космические просторы Вселенной. Но именно первые герои космоса вывели весь мир на новый уровень развития. И мы сегодня, находясь на орбите, чувствуем поддержку наших коллег, которые оставили нам огромный опыт, новые знания в науке и технике», — говорится, в частности, в поздравлении.

Отметим, что в этом году имя Андрияна Николаева было присвоено аэропорту города Чебоксары.