Владивосток, 5 сентября, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Городам России нужно включиться в глобальную конкуренцию за людей и инвестиции, заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

ИА REGNUM Россия и мир

Он рассказал, что в мире усиливается глобальная конкуренция, и города России должны принять в ней участие.

«Это вызов и для Москвы, и для других российских мегаполисов: необходимо создавать комфортные условия для жизни людей здесь, чтобы они не уезжали за границу, в чём Москва в последние годы преуспела», — сказал он.

Тихонов считает городские агломерации в целом более экономически эффективными, поскольку в них меньше издержки и выше конкуренция. В качестве примера он отметил, что в Москве проживают 8,5% населения страны, но создается более четверти национального ВВП, приходится около 16% инвестиций в основной капитал и 50% прямых иностранных инвестиций.

Однако на фоне мировых агломераций Москве «есть к чему стремиться». Тихонов рассказал, что по показателю ВРП на один квадратный километр Москва в разы уступает Нью-Йорку и Парижу при сопоставимых долях доходов бюджета на душу населения.