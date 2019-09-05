Вильнюс, 5 сентября, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Литва возглавила рейтинг европейских стран с наибольшим потреблением алкоголя на душу населения, сообщается 5 сентября в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Из 30 самых пьющих государств Европы лидером стала Литва, жители которой выпивают 15 литров чистого спирта на человека в год.

Второе место досталось Чехии, а замыкает тройку «лидеров» Германия.

В пресс-релизе отмечается, что на каждого жителя Европейского союза, включая стариков и детей, в неделю приходится более 1,5 литров вина.

Всемирная организация здравоохранения считает такой уровень потребления алкоголя вредным для здоровья.