Новосибирск, 5 сентября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. В Новосибирске установлена памятная доска в честь посещения станции Новосибирского метрополитена «Площадь Ленина» председателем государственного комитета КНДР Ким Чен Иром 11 августа 2001 года. Торжественное открытие доски запланировано на 6 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Дмитрия Медведева с Ким Чен Иром. 24 августа 2011 года, Улан-Удэ

Она установлена в фойе станции метро «Площадь Ленина». Инициатива её размещения в Новосибирском метрополитене принадлежит руководителю Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море» Михаилу Симоняну.

В мероприятии примут участие временный поверенный в делах посольства КНДР в России Зин Чжон Хеп, первый секретарь посольства КНДР в России О Чхол Зин, второй секретарь посольства КНДР в России Ан Ын Чхол.