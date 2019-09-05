Грозный, 5 сентября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил шутку президента РФ Владимира Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане. По мнению чеченского лидера, глава государства в очередной раз продемонстрировал высокий образец политического юмора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Высказывание Путина о том, что жители Чечни и Дагестана, в отличие от японцев, тратят энергию не на увеличение скорости ходьбы, а на увеличение рождаемости, должно стать афоризмом, достойным цитирования, считает Кадыров.

«Это высказывание Владимира Путина вызвало бурные аплодисменты. Уверен, что оно войдёт в сборники известных цитат и афоризмов нашего президента» , — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума Владимир Путин, услышав, что в последнее время японцы стали энергичнее — они быстрее ходят, пошутил:

«У нас в Чечне или Дагестане ходят в прежнем темпе, но рождаемость в три раза выше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию!»

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит V Восточный экономический форум. В нем участвует президент РФ Владимир Путин. В ходе форума он провел встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.