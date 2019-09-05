Киев, 5 сентября, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Пресс-служба украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила подробности встречи народного депутата Рады, главы политсовета Виктора Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Встреча с Виктором Медведчуком

Личная встреча состоялась на полях Международного Восточного экономического форума, который проходит сейчас во Владивостоке, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Виктор Медведчук поблагодарил Владимира Путина за приглашение на мероприятие и отмечая его актуальность для развития внешнеэкономических связей Украины.

«То, что интересует сегодня страну — мою родину Украину — это, конечно же, рынки сбыта, развитие экономики. Вы знаете, что наша партия отстаивает принцип восстановления торговых, экономических отношений с Российской Федерацией, странами СНГ, и в том числе экономика Украины когда-то была нацелена на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К сожалению, это ослабло в связи с подписанием зоны свободной торговли с ЕС, но это наша перспектива — и российские рынки, и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — заметил Виктор Медведчук.

Глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» поблагодарил российского лидера также за поддержку и предоставленную возможность встретиться с Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом, а также подчеркнул, что ждет положительного результата от переговоров России и Украины насчет освобождения граждан, которые находятся сейчас в местах лишения свободы.

«На прошлой неделе благодаря Вам мы получили возможность встретиться в СИЗО «Лефортово» с гражданами Украины, которые отбывают наказание в Российской Федерации. Мы вместе с моим коллегой по партии господином Рабиновичем проведали Карпюка и Клыха — это люди знаковые для Украины», — сказал он.

Медведчук также заметил, что и Карпюк, и Клых были рады получить «привет с Родины» и почувствовать, что о них не забыли, «что все еще есть люди, которые делают все для их освобождения».

Владимир Путин в свою очередь отметил важную роль в этом процессе именно Виктора Медведчука и намекнул, что тот удачно пользуется своими близкими с ним связями для того, чтобы переговоры об освобождении людей были результативными.

«Я знаю, что Вы занимаетесь этим давно, в течение многих лет, собственно, это все знают. Это благородная гуманитарная миссия и небезуспешная, надо сказать. Вы очень успешно конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела», — сказал он.

Президент РФ также отметил, что решение относительно граждан, об освобождении которых просит Медведчук, довольно непростое, добавив, что переговоры об обмене уже «на стадии финализации».

«В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», — подчеркнул российский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Оппозиционная платформа — За жизнь», располагающая второй по величине фракцией в Верховной раде Украины, заявила о давлении, которое оказывает власть на оппозиционную политическую силу и попытках блокирования международных контактов, что «противоречит интересам Украины и свидетельствуют о попытке установления диктатуры».