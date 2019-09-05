Москва, 5 сентября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Новые нормы выплаты негосударственных пенсий коснутся довольно небольшого количества граждан и не привнесут серьезных изменений, однако пенсионная система РФ настолько громоздка и запутанна, что далеко не все граждане могут это понять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

ИА REGNUM

Ранее в Госдуму поступил положительный отзыв правительства на законопроект, сохраняющий возможность граждан получить негосударственную пенсию по старым правилам. Так, она может быть выплачена женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60 лет. Нилов считает, что такая инициатива справедлива и верна, но объясняет, почему нововведение коснется очень небольшого количества людей.

«У нас накопительная пенсия находится в системе обязательного пенсионного страхования, только она сейчас заморожена. Но при этом она всё равно была сформирована, эти деньги были переданы либо в негосударственный пенсионный фонд, либо они находятся у так называемых «молчунов» в Пенсионном фонде, который передал их во Внешэкономбанк (ВЭБ). В любом случае эти накопления есть», — отмечает Нилов.

Он напоминает, что в законе об изменении параметров пенсионной системы содержится норма, которая позволяет получать такую накопительную часть пенсии в рамках старых возрастных параметров — в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Нилов подчеркивает, что речь идет о накопительной пенсии, которая входит в систему обязательного пенсионного страхования.

«Но кроме того, что у нас была пенсия в рамках системы государственного пенсионного страхования, была еще добровольная накопительная пенсия. Чаще всего это различные крупные госкорпорации и организации создавали своим сотрудникам на будущее такую пенсию. Эта пенсия является добровольной. И в связи с тем, что произошло общее увеличение пенсионного возраста, но накопительная пенсия обязательная осталась в старых параметрах, соответственно были предложены поправки, которые позволяют теперь, после принятия, получать негосударственную пенсию накопительную в старых пенсионных параметрах», — объясняет Нилов.

Другими словами, нововведение коснется только тех граждан, которые, помимо обязательных пенсионных отчислений, также уплачивали дополнительные и добровольные взносы, чтобы обеспечить себе пенсию. По словам Нилова, таких людей в РФ сегодня достаточно немного.

«Ничего такого сверхсерьезного, что касалось бы большого числа наших граждан, законопроект не предполагает. Это достаточно маленькая категория, кто формировал добровольно себе эту накопительную пенсию», — заявил Нилов.