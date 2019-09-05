Киев, 5 сентября, 2019, 18:16 — ИА Регнум. На Украине останется два центра влияния — Офис президента и «вашингтонский обком». Об этом 5 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов правозащитник Владимир Чемерис, комментируя запуск работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

«Вопрос в том, станет ли этот орган очередным органом влияния и давления так называемой президентской вертикали на своих политических оппонентов… Если сейчас все сконцентрируется в одних руках, то останется два центра влияния — Офис президент и «вашингтонский обком». Сложно оценивать, как будет судить Антикоррупционный суд. Опасность заключается в монополизации силовых органов, а теперь и определенной судебной вертикали в одних руках», — считает Чемерис.

По его словам, президент Владимир Зеленский продолжает политику пятого президента Петра Порошенко.

«Любая судебная реформа должна заключаться в том, чтобы суды были независимыми, так же, как и следствие. Ранее у нас и следствие, и суды де-факто были зависимыми… Очевидно, что руководство НАБУ и ГБР будет зависимым от президента… По многим вопросам Зеленский — это Порошенко, который уже едет не на первой скорости, а на пятой. Это касается в продолжении социально-экономической политики, которая проводилась», — считает Чемерис.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на Украине заработал ВАСУ. Президент Зеленский заявил, что перед судом стоит задача: «коррупционер — наказан, государство, общество, инвестор — все защищены», вернуть гражданам чувство справедливости и украденное топ-коррупционерами. Он также пообещал определить границы подсудности дел ВАСУ.