Анкара, 5 сентября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Турция может открыть свою европейскую границу, чтобы сирийские беженцы могли добираться до стран Евросоюза, сообщает 5 сентября газета The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Издание утверждает, что заявление об этом сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению турецкого президента, Турция будет вынуждена пойти на такие меры, так как справляться с сотнями тысяч сирийских беженцев в одиночку уже не может.

«Мы будем вынуждены открыть границы. Мы устали справляться с этим бременем в одиночку», — цитирует газета заявление турецкого президента.

При этом Эрдоган упрекнул европейские страны в недостаточном участии в решении этой проблемы.

Газета сообщает, что в Турции на данный момент находится более трёх млн сирийских беженцев, и если они будут пропущены в Европу, то предыдущий миграционный кризис покажется несущественным.