США проглядели взлёт китайского дракона – Наталья Нарочницкая
Москва, 5 сентября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. США уже не смогут заставить Китай свернуть с пути превращения в великую державу, считает член Общественной палаты России, председатель Фонда изучения исторической перспективы России Наталья Нарочницкая. Об этом она заявила 5 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Соединённые Штаты вмешиваются во внутренние дела Китая и Россия, причём предпринимают такие попытки регулярно. Также она добавила, что США считают возможным делать заявления по целому ряду вопросов, которые являются внутренним делом Китая. При этом, по её словам, с подобными заявлениями Вашингтон выступает тогда, когда США «нужно показать своё доминирование в отношениях с Китаем».