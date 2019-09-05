Киев, 5 сентября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Украине удалось добиться восстановления права на экспорт ряда фруктов и овощей в Европейский союз, который был приостановлен с 1 сентября. Об этом сообщил глава департамента фитосанитарной безопасности и контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы Украины Андрей Челомбитко.

Мартирос Сарьян. Фрукты и овощи.1933

«По результата работы, проведёной Госпродпотребслужбой с Европейской комиссией по предоставлению беспрепятственного экспорта фруктов и овощей, определённых директивой Совета ЕС, Украина включена в список стран, которые могут экспортировать фрукты и овощи в Европейский союз», — написал он 5 сентября на своей странице в Facebook.

По словам Челомбитко, теперь украинские производители могут возобновить поставки в страны ЕС яблок, груш, слив, перца, томатов и баклажанов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз приостановил импорт некоторых фруктов и овощей с Украины и из ряда других стран, не входящих в объединение. Это связано со вступлением в силу с 1 сентября директивы 2019/523, которая предусматривает усиление мер по защите стран ЕС от вредных карантинных организмов.

Теперь страны-экспортёры, не входящие в ЕС, должны предоставить доказательства отсутствия в их продукции ряда вредных организмов. Накануне в пресс-службе Украинской плодоовощной ассоциации сообщали, что Киев уже направил соответствующие документы Еврокомиссии, но ответа пока не получил.