Москва, 5 сентября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию газеты «Ведомости» о якобы гибели трех российских офицеров в сирийской зоне деэскалации «Идлиб». Соответствующее сообщение распространила сегодня, 5 сентября, пресс-служба российского военного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны

Напомним, что ранее газета «Ведомости» со ссылкой на некий военно-дипломатический источник написала, что в Сирии якобы погибли трое российских офицеров, которые выдвинулись на некий наблюдательный пост в районе населенного пункта Джурин и подорвались на мине.

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности. Более того, никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин нет и никогда не было.

Также в военном ведомстве обратили внимание, что автор фейкового материала в СМИ уже неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов.