Тамбов, 5 сентября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. В четырех муниципалитетах Тамбовской области идет строительство площадок для выполнения комплекса ГТО. Площадки возводятся в рамках нацпроекта «Демография», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Всего в регионе для самостоятельной подготовки жителей к выполнению нормативов комплекса ГТО в 2019 году создадут десять специальных площадок.

Tambov.gov.ru Проект площадки для сдачи нормативов ГТО

В настоящее время площадки строятся в четырёх муниципальных образованиях согласно федеральному (региональному) проекту «Спорт — норма жизни», разработанному в рамках национального проекта «Демография». Сейчас идут работы по укладке основания под установку тренажеров на площадках в Тамбове, Котовске, Рассказово и Тамбовском районе. Затем начнется монтаж спортивного оборудования.

До конца 2019 года аналогичные площадки появятся еще в шести городах и районах области: в Мичуринске и Мичуринском районе, Кирсанове, Моршанске и Моршанском районе, Уварово.

Площадки представляют собой спортивный комплекс, оснащенный необходимым оборудованием для подготовки и выполнения нормативов. Это турники разных уровней и высоты, скамьи для пресса и наклона, сектора для прыжков в длину, для подъема гири и тренажеры.

Стоимость одной площадки составит 3−3,5 млн рублей. На эти цели из федерального бюджета выделено более 28,6 млн рублей. На условиях софинансирования к этой сумме добавят средства из других источников.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что здоровье людей и спорт — темы не менее важные для развития региона, чем экономика. Укрепить здоровье и проверить свою физическую подготовленность как раз и помогает комплекс ГТО.

Власти подчёркивают «огромный интерес» на Тамбовщине интерес к выполнению норм ГТО. За пять лет более 92,5 тыс. тамбовчан в возрасте от 6 лет зарегистрировались на официальном интернет-портале комплекса ГТО. Почти 46 тыс. человек приступили к выполнению испытаний. Более 18 тыс. жителей региона стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО.

Тамбовская область входит в тридцатку лучших регионов страны по внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Растёт число жителей, принявших участие в выполнении нормативов ГТО и получивших знаки отличия. Начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов, подчёркивает, что нормативы ГТО активно сдают «не только дети, но и взрослые».

"Свою физическую подготовленность тамбовчане проверяют в рамках областных фестивалей, специальных мероприятий и в индивидуальном порядке — обращаются в центры тестирования. Мы ожидаем, что новые площадки для выполнения комплекса ГТО будут очень востребованы у жителей региона » , — говорит Михаил Белоусов.

В рамках проекта к 2024 году будут установлены 30 комплектов оборудования во всех муниципальных образования области. На эти цели из федерального бюджета выделяется 90 млн рублей.