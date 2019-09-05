Южно-Сахалинск, 5 сентября, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко намерен добиться перераспределения налоговых доходов от предприятий, работающих на территории островов, в пользу бюджета региона. «Мы хотим вернуть деньги, которые забрали некоторое время назад у Сахалина в пользу федерального бюджета», — заявил он в своём YouTube-канале, говоря о планах и условиях развития островного региона.

Валерий Лимаренко

Напомним, что перераспределение большей части доходов от реализации проекта «Сахалин-2» произошло с 1 января 2018 года (Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалинской области в декабре 2018 года). 75% поступлений по налогу на прибыль организаций в рамках проекта «Сахалин-2» направляются в федеральный бюджет и только 25% остаются в региональном. При этом в других регионах существует обратное распределение: в региональном бюджете остаётся 75% поступлений по налогу на прибыль и лишь 25% идет в федеральный. По оценке экспертов, потери Сахалинской области от такого решения за три года могут превысить 50 млрд рублей.

«Мы хотим эти деньги вернуть и прикладываем большие усилия к этому», — подчеркнул Лимаренко, отметив, что уже обсудил этот вопрос «на всех уровнях — до президента».

«Совершенно очевидно, что наступил день, когда нужно поставить точку в этом вопросе и сказать: всё, мы не вахтовики! Мы люди, которые живут здесь всегда. Постоянно! А значит требуется строить жильё девятибалльное, надо создавать комфортные условия», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

Вместе с тем, он признал, что решение по перераспределению доходов зависит не только от руководства страны, но и от самой Сахалинской области. «Ведь забрали у нас деньги тогда, когда мы не смогли их потратить», — напомнил Лимаренко. По его словам, для обоснования возвращения доходов необходимо реализовывать больше региональных программ, в том числе связанных со строительством. «Вот у нас огромное количество аварийного жилья. Почему мы не построили жильё до сих пор? Нам нужно строить в два раза больше. И мы наметили это сейчас», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лимаренко потребовал восстановить ценовую справедливость для Сахалинской области. На заседании президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина 4 сентября Лимаренко попросил включить в национальную программу развития Дальнего Востока специальные механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами. «Острова поставляют нефть, газ, уголь, но не получают от этого преимуществ. Взять цены на бензин — у нас они выше, чем в Москве или соседнем Приморье», — заявил Валерий Лимаренко.

«Свой доклад посвятил не отчету по экономическим показателям и планам, а тому, что реально волнует жителей Сахалинской области. А жители области ощущают несправедливость», — сказал глава островного региона по итогам заседания.