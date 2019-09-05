Судак, Крым, 5 сентября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Следственные органы выясняют все обстоятельства затопления прогулочного катера под Судаком в Крыму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Sledcom.ru Следственный комитет России

«На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, выясняют все обстоятельства происшествия», — отметили в управлении.

По данным следователей, катер работал с лицензией, его пассажиры — отдыхающие из курортного посёлка Новый Свет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 200 метрах от берега под Судаком перевернуло волной прогулочный катер с пассажирами, 13 из 14 человек сразу удалось спасти.

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