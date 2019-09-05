Кабул, 5 сентября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. В восточной части Афганистана террорист-смертник атаковал группу военных, сообщает 5 сентября телеканал Tolo News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По информации телеканала, ссылающегося на местные власти провинции Логар, на территории которой произошёл взрыв, погибли четыре человека и ещё 11 получили ранения.

Местные власти утверждают, что погибшие являются мирными жителями, хотя и признают, что целью террориста-смертника были военнослужащие правительственной армии.

О причастности к взрыву какой-либо из действующих в Афганистане радикальных группировок пока не сообщается.