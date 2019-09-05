Москва, 5 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Тема наличия у Китая определённого количества ракет может быть использована Вашингтоном для снятия с США любых ограничений, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Владимир Путин выступал модератором дискуссии между США и Китаем, — сказал Делягин. — Здесь ещё нужно учесть фон, на котором это происходит. Американцы разорвали ДРСМД на том основании, что Китай не является его членом. Мы сейчас слышим от всяких прозападных людей, что у Китая в сотни раз больше ракет, чем у него есть на самом деле, и поэтому он должен их сокращать. Чтобы потом, когда Китай скажет, что у него нет такого количества ракет, либо осуществить углублённое шпионское воздействие на Китай и пересчитать эти ракеты, либо снять все ограничения на произвол США. Американцы сейчас будут ликвидировать СНВ-3».

Напомним, как сообщалось ранее, Путин, выступая на форуме и говоря о сокращении ядерного потенциала, отметил, что из существующих инструментов остался только СНВ-3. Кроме того, он сказал, что США хотят привлечь к этой совместной работе Китай, позиция которого состоит в том, что ядерный потенциал КНР гораздо ниже, чем у РФ и США, и поэтому Пекину непонятно, что он должны сокращать. Эта ситуация, по словам Путина, выглядит «достаточно логично».