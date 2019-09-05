Михаил Делягин уверен, что скоро США начнут уничтожать СНВ-3
Москва, 5 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Тема наличия у Китая определённого количества ракет может быть использована Вашингтоном для снятия с США любых ограничений, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Напомним, как сообщалось ранее, Путин, выступая на форуме и говоря о сокращении ядерного потенциала, отметил, что из существующих инструментов остался только СНВ-3. Кроме того, он сказал, что США хотят привлечь к этой совместной работе Китай, позиция которого состоит в том, что ядерный потенциал КНР гораздо ниже, чем у РФ и США, и поэтому Пекину непонятно, что он должны сокращать. Эта ситуация, по словам Путина, выглядит «достаточно логично».