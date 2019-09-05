Оренбург, 5 сентября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Кадровый конкурс «Команда Оренбуржья» стартовал в Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора региона в четверг, 5 сентября.

Пресс-служба Правительства Оренбургской области Денис Паслер дал старт кадровому конкурсу «Команда Оренбуржья»

«Конкурс проходит по двум направлениям — кадровому и проектному. Победители кадрового конкурса войдут в региональный управленческий резерв. Победители конкурса проектов смогут реализовать свои идеи путем включения в государственные и муниципальные программы», — говорится в сообщении.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, данный конкурс — это продолжение масштабного федерального проекта «Лидеры России».

«На уровне области нам необходимо объединить лучшие силы для решения больших региональных задач. Управление должно быть открытым для каждого, кто приходит с готовыми решениями по развитию региона, по созданию новых точек роста в промышленности, сельском хозяйстве, в социальной сфере. Только в этом случае можно сформировать по-настоящему ударную команду, которая будет работать в новом формате», — Отметил Денис Паслер.

По мнению временно исполняющего обязанности главы региона, Оренбуржью «нужны высокоэффективные кадры с прорывными и современными идеями, а формат открытых конкурсов — отличная площадка для поиска талантливых управленцев и профессионалов, способных занять ведущие позиции в органах государственной власти».