Нальчик, 5 сентября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарии три кандидатуры для замещения должности главы региона: представил для избрания: временно исполняющего обязанности главы КБР Казбека Кокова, министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева и директора республиканского филиала компании «Русгидро» Игоря Кладько, сообщает пресс-служба парламента КБР.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В соответствии с пунктом 32 статьи 18 Федерального закона №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» президент Российской Федерации Владимир Путин представил в парламент Кабардино-Балкарской Республики следующих кандидатов для избрания на должность главы Кабардино-Балкарской Республики: Кладько Игоря Евгеньевича — директора филиала публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» — «Кабардино-Балкарский филиал»; Кокова Казбека Валерьевича — временно исполняющего обязанности главы КБР; Шаваева Ильяса Пагоевича — министра природных ресурсов и экологии КБР», — говорится в сообщении.

Согласно конституции КБР, глава республики избирается депутатами парламента КБР.

Голосование по избранию главы региона ранее было назначено на 3 октября 2019 года.