Москва, 5 сентября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Страны Восточной Европы открыли западноевропейским странам последнюю возможность для поддержания своих экономик. Об этом заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Значение Америки медленно, болезненно уходит в прошлое. Запад, особенно западная Европа, уже вымирает. Единственная их свежая кровь — это (после)советская Европа, которая даёт им немного сил. Но через 15−20 лет этого геополитического полюса уже не будет, если они будут и в дальнейшем враждовать с Россией и оставаться марионеткой США», — заявил Степанян.