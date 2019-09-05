Суджа, Курская область, 5 сентября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. В Суджанском районе Курской области бригадира одного из рыбхозов оштрафовали за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов, приведшему к массовой гибели рыбы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Ajale Мертвая рыба

В ноябре 2018 года на реке Снагость в селе Дарьино обвиняемый поднял шлюз, в результате чего произошел отток воды из реки. Это привело к обмелению реки и массовой гибели рыбы. Условия обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов также из-за этого ухудшились. Государству был нанесён ущерб, который оценили в более чем 220 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов». Мужчина полностью возместил ущерб. После этого его освободили от уголовной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.