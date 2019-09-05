Киев, 5 сентября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. В ходе военных учений «Кавказ-2020» Россия будет отрабатывать ведение боевых действий против Украины, заявил 5 сентября официальный представитель украинского Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий в интервью агентству «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

По его словам, к 2020 году Россия закончит мероприятия, «которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве с лета 2014 года регулярно заявляют как о «вторжении» российских войск, так и о подготовке такого вторжения.

Напомним, такими заявлениями власти Украины оправдывают карательную операцию против республик Донбасса, начатую весной 2014 года. В результате за истекшие пять лет погибли не менее 13 тыс. человек.