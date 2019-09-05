Саратов, 5 сентября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Причиной аварии с вертолётом Ми-8 в Саратовской области могло стать разрушение его шасси при взлёте, сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Вертолет Ми-8

Как уточнили в ведомстве, при совершении разгона по взлётно-посадочной полосе в рамках планового полёта произошло опрокидывание вертолёта.

«По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси», — отметили в Минобороны.

Сообщается, что на аэродроме в настоящее время работает комиссия ВКС России, которая выясняет все обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что инцидент произошёл недалеко от поселка Сокол. Отмечалось, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку и загорелся.